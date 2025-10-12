İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: 12 Ekim İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 12 EKİM PAZAR 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI | "İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre İstanbul barajlarının doluluk oranı 12 Ekim 2025'te ne durumda ve uzun vadede şehir için su sıkıntısı riski var mı? İstanbul barajlarında doluluk oranları, yağışların etkili olması ve sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurların ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ verilerine göre, şehrin genel baraj doluluk ortalaması ise dikkatle takip ediliyor. Su kaynaklarının verimli kullanımı ve olası kuraklık risklerine karşı alınacak önlemler, İstanbul halkı için önemini koruyor. Peki, 12 Ekim İSKİ güncel baraj doluluk oranları açıklandı mı? İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İSKİ Güncel Oran: %25.65

Son Güncelleme Zamanı: 11/10/2025 Cumartesi 09:19:28

BARAJLARIN SON 14 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI GRAFİĞİ

Grafik, 28.09.2025 tarihinden 11.10.2025 tarihine kadar olan 14 günlük süreci göstermektedir.

Eğilim: Bu 14 günlük periyot boyunca baraj doluluk oranlarında hafif ve kademeli bir düşüş gözlenmektedir. Oran, yaklaşık olarak %30'un hemen altından (Eylül sonu) %25.65'e (11 Ekim) doğru bir seyir izlemiştir.

Durum: Barajların ortalama doluluk seviyesinin kritik seviyelerde olduğu ve son iki hafta içinde önemli bir artış yaşanmadığı anlaşılmaktadır.

12 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Verilere göre en yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı'na aittir ve bu oran yaklaşık olarak %49 ile %50 civarındadır. İkinci en dolu baraj ise yaklaşık %40 doluluk oranıyla Darlık Barajı'dır.

Orta Seviyede Olan Barajlar:

Terkos Barajı yaklaşık %31 doluluk oranına sahiptir.

yaklaşık %31 doluluk oranına sahiptir. Büyükçekmece Barajı yaklaşık %30 doluluk oranına sahiptir.

yaklaşık %30 doluluk oranına sahiptir. Sazlıdere Barajı yaklaşık %28 doluluk oranına sahiptir.

yaklaşık %28 doluluk oranına sahiptir. Istrancalar Barajı yaklaşık %26 doluluk oranına sahiptir.

Kritik Seviyede Olan Barajlar:

Birçok barajın doluluk oranı %15 ve altında seyrederek kritik seviyelere inmiştir. Bu barajlar: