Yarın okullar tatil mi 3 Mart? İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar var mı?

3 Mart'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu, olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı zaman zaman eğitime ara verilebiliyor. Bu tür kararlar, doğrudan illerin valilikleri tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler her gün "Yarın okullar tatil mi?" ve "Valiliklerden resmi bir açıklama yapıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 3 MART?

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 Mart 2026 Salı günü için eğitime ara verildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle kentin iç kesimlerinde olumsuz hava koşullarının ulaşımı zorlaştırdığı belirtildi. Bu kapsamda Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve İkizce ilçelerinin tamamında okullar tatil edilirken; Çaybaşı ve Ulubey'de ise bazı okullarda taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile ağır kronik rahatsızlığı bulunan çalışanların, bunun yanı sıra çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kararın, vatandaşların güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbullular, Ankaralılar, İzmir ve Bursa'daki öğrenciler ile veliler, 3 Mart'ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Ordu dışında henüz başka bir ilden resmi tatil duyurusu gelmedi.

Okul tatilleriyle ilgili son bilgiler için vatandaşların gözleri, ilgili illerin valiliklerinden yapılacak resmi açıklamalarda. Eğitimde olası aksaklıklara karşı güncel duyuruların takip edilmesi büyük önem taşıyor.