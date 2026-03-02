CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 3 Mart Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 3 Mart Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!

Survivor 3 Mart 2026 yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Survivor 3 Mart fragmanı neler gösteriyor? Takımlar arasındaki dokunulmazlık mücadelesinde hangi yarışmacılar öne çıkacak? Survivor yeni bölüm tanıtımı ile ada heyecanını kaçırmadan izleyin.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 22:02
SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 3 Mart Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!

Survivor 3 Mart 2026 yeni bölüm fragmanı ile yarışmacıların zorlu dokunulmazlık oyununa hazırlık süreci ekrana yansıyor. Fragmanda hangi yarışmacıların öne çıktığı, hangi takımın avantajlı olduğu ve eleme adayının kim olacağı merak konusu. Survivor yeni bölüm tanıtımını izleyerek ada konseyindeki stratejileri ve yarışmacıların psikolojik mücadelelerini detaylı olarak takip edebilirsiniz. Bu fragman, 3 Mart Survivor bölümünü canlı izlemek isteyenler için heyecan dolu ipuçları sunuyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

3 Mart 20026 Salı Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 28 Şubat Cumartesi akşamki yayınında dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler Takımı oldu.

PERFORMANS BİRİNCİSİ MERT NOBRE'DEN DÖRDÜNCÜ İSİM

Ada oyunlarında gösterdiği üstün performansla öne çıkan Mert Nobre, dokunulmazlık oyununun birincisi olarak dördüncü eleme adayının ismini açıklamakla görevlendirildi. Survivor izleyicileri, Nobre'nin hangi ismi seçeceğini merakla bekledi.

MERT NOBRE'NİN SEÇİMİ: BÜŞRA

Performans birincisi olarak dördüncü eleme adayını belirleme hakkını kullanan Mert Nobre, Büşra'nın adını verdi. Bu karar, hem takım içinde hem de izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Büşra'nın eleme adayları arasına girmesi, ada içindeki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
Türkiye-Sırbistan | CANLI
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye dünyaya uyarı: "Sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok
Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Alanya'ya ulaştı Galatasaray Alanya'ya ulaştı 20:16
Beşiktaş'tan kitap bağışı kampanyası! Beşiktaş'tan kitap bağışı kampanyası! 20:14
Tarhan ile Dikeç Avrupa 2'ncisi! Tarhan ile Dikeç Avrupa 2'ncisi! 20:12
İşte Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtları! İşte Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtları! 19:59
Udinese-Fiorentina maçı ne zaman? Udinese-Fiorentina maçı ne zaman? 19:56
Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Final'de Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Final'de 19:25
Daha Eski
İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..." İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..." 18:33
Pisa-Bologna maçı ne zaman? Pisa-Bologna maçı ne zaman? 18:32
"Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" "Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" 18:25
EuroLeague'de 2 maç için erteleme kararı EuroLeague'de 2 maç için erteleme kararı 18:20
Real Madrid-Getafe maçı detayları Real Madrid-Getafe maçı detayları 18:04
Semedo’nun eşi trafik kazası geçirdi Semedo’nun eşi trafik kazası geçirdi 17:54