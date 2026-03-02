Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri

İstanbul'da beklenen kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösterebilecek bir soğuk hava tablosuna işaret ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, artan nem oranı ve rüzgâr yönündeki değişimlerin kar ihtimalini kuvvetlendirdiği belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yağışın kent genelinde aynı şiddette olmayabileceğine, bazı ilçelerde daha yoğun, bazı bölgelerde ise daha zayıf görülebileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve tahminler de şehirdeki hava değişimini gözler önüne sererken, İstanbullular olası kış şartlarına karşı tedbirlerini artırmış durumda. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?