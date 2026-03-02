Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri
İstanbul'da etkisini artıran soğuk hava dalgası, kar beklentisini yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte hem uzmanların hem de vatandaşların gözü resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemlerinin kentte kar ihtimalini güçlendirdiği ifade ediliyor. Hava akımlarındaki değişim, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü ihtimalini artırmış durumda. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Sert kış koşullarının ardından mart ayı daha çok ilkbaharı andıran bir tabloyla kapıyı başlayacak. Ayın ilk günlerinde sıcaklıkların 12-15 derece bandında seyretmesi beklenirken, 1-7 Mart tarihleri arasında dikkat çeken bir soğuk hava dalgası ya da güçlü bir yağış öngörülmüyor.
Öte yandan İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, kentte mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklıkların gece saatlerinden sonra 2 ila 4 derece düşeceğini bildirdi. Bu akşam yağmur şeklinde başlayacak yağışların; özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile çevresinde zaman zaman karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışına dönüşebileceği belirtildi.
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi beklenirken, kuzeyli rüzgârların 30 ila 50 km/s hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük sıcaklığın 1 dereceye kadar inmesi, yarın ise en yüksek sıcaklığın 8 derece civarında kalması öngörülüyor. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olası risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
