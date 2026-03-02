CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri

İstanbul'da etkisini artıran soğuk hava dalgası, kar beklentisini yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte hem uzmanların hem de vatandaşların gözü resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemlerinin kentte kar ihtimalini güçlendirdiği ifade ediliyor. Hava akımlarındaki değişim, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü ihtimalini artırmış durumda. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 22:43
Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri

İstanbul'da beklenen kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösterebilecek bir soğuk hava tablosuna işaret ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, artan nem oranı ve rüzgâr yönündeki değişimlerin kar ihtimalini kuvvetlendirdiği belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yağışın kent genelinde aynı şiddette olmayabileceğine, bazı ilçelerde daha yoğun, bazı bölgelerde ise daha zayıf görülebileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve tahminler de şehirdeki hava değişimini gözler önüne sererken, İstanbullular olası kış şartlarına karşı tedbirlerini artırmış durumda. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, kentte beklenen kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olacak. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Başakşehir çevresinde; Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Sancaktepe ve Şile hattında karın daha belirgin şekilde görülmesi bekleniyor. Şehir merkezinde ise yağışın çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri

Meteorolojik değerlendirmeler, soğuk hava sisteminin uzun soluklu olmayacağını ortaya koyuyor. Perşembe günü aralıklarla etkili olması beklenen karla karışık yağmurun, öğleden sonra gücünü kaybederek kenti terk etmesi öngörülüyor. Hafta sonuna doğru ise sıcaklıkların kademeli biçimde artarak yeniden mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Sert kış koşullarının ardından mart ayı daha çok ilkbaharı andıran bir tabloyla kapıyı başlayacak. Ayın ilk günlerinde sıcaklıkların 12-15 derece bandında seyretmesi beklenirken, 1-7 Mart tarihleri arasında dikkat çeken bir soğuk hava dalgası ya da güçlü bir yağış öngörülmüyor.

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri

Öte yandan İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, kentte mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklıkların gece saatlerinden sonra 2 ila 4 derece düşeceğini bildirdi. Bu akşam yağmur şeklinde başlayacak yağışların; özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile çevresinde zaman zaman karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışına dönüşebileceği belirtildi.

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi beklenirken, kuzeyli rüzgârların 30 ila 50 km/s hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük sıcaklığın 1 dereceye kadar inmesi, yarın ise en yüksek sıcaklığın 8 derece civarında kalması öngörülüyor. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olası risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
12 Dev Adam 2. tur biletini kaptı!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye dünyaya uyarı: "Sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok
Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham'a "Nazi selamı" cezası Tottenham'a "Nazi selamı" cezası 23:05
12 Dev Adam 2. tur biletini kaptı! 12 Dev Adam 2. tur biletini kaptı! 22:54
Manisa'da kazanan Arca Çorum FK! Manisa'da kazanan Arca Çorum FK! 22:32
Galatasaray Alanya'ya ulaştı Galatasaray Alanya'ya ulaştı 20:16
Beşiktaş'tan kitap bağışı kampanyası! Beşiktaş'tan kitap bağışı kampanyası! 20:14
Tarhan ile Dikeç Avrupa 2'ncisi! Tarhan ile Dikeç Avrupa 2'ncisi! 20:12
Daha Eski
İşte Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtları! İşte Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtları! 19:59
Udinese-Fiorentina maçı ne zaman? Udinese-Fiorentina maçı ne zaman? 19:56
Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Final'de Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Final'de 19:25
İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..." İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..." 18:33
Pisa-Bologna maçı ne zaman? Pisa-Bologna maçı ne zaman? 18:32
"Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" "Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" 18:25