CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altın alış satış fiyatı 1 Ekim | Gram altın ne kadar? 1 Dolar kaç TL? - Döviz ve altın kuru

Altın alış satış fiyatı 1 Ekim | Gram altın ne kadar? 1 Dolar kaç TL? - Döviz ve altın kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Ekim Çarşamba 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın alış satış fiyatı 1 Ekim | Gram altın ne kadar? 1 Dolar kaç TL? - Döviz ve altın kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Ekim Çarşamba 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

1 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,56 (Alış) - 41,60 (Satış)

EURO: 48,81 (Alış) - 48,87 (Satış)

STERLİN: 55,74 (Alış) - 56,02 (Satış)

1 DOLAR = 41,60 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Ekim Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5.168,78

◼Gram altın satış: 5.169,49

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8.577,00

◼Çeyrek altın satış: 8.644,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 17.155,00

◼Yarım altın satış: 17.298,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 34.204,00

◼Tam altın satış: 34.464,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 34.641,00

◼Cumhuriyet altını satış: 35.164,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 35.099,00

◼Ata altın satış: 35.389,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ekim Çarşamba günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'de gündem golcü transferi!
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...
DİĞER
Aile sorunlarıyla gündemdeydi... Özcan Deniz'den korkutan açıklama: "Bir daha beni göremeyebilirsiniz"
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Fenerbahçe'den Tedesco kararı! Devin Özek...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:44
F.Bahçe'de gündem golcü transferi! F.Bahçe'de gündem golcü transferi! 01:34
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:26
Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık 01:15
Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! 01:15
Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... 01:15
Daha Eski
UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 01:15
G.Saray müthiş taraftarıyla galip! G.Saray müthiş taraftarıyla galip! 01:15
VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... 01:15
G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı 01:15
Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi 01:15
Önce Uğurcan sonra Galatasaray'ın golü... Önce Uğurcan sonra Galatasaray'ın golü... 01:15