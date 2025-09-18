CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 EYLÜL | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Eylül 2025 Perşembe canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

18 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,30 (Alış) - 41,31 (Satış)

EURO: 48,91 (Alış) - 48,98 (Satış)

STERLİN: 56,30 (Alış) - 56,59 (Satış)

1 DOLAR = 41,31 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉18 Eylül 2025 Perşembe canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.864,52

◼Gram altın satış: 4.865,01

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8.109,00

◼Çeyrek altın satış: 8.182,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 16.218,00

◼Yarım altın satış: 16.374,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 32.335,00

◼Tam altın satış: 32.649,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 33.126,00

◼Cumhuriyet altını satış: 33.627,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 33.181,00

◼Ata altın satış: 33.500,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Eylül Perşembe günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un E. Frankfurt maçı 11'i
DİĞER
Fatih Terim’den Fenerbahçe açıklaması! Merak edilen o soruyu cevapladı!
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 01:10
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:10
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 01:10
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! 01:10
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! 01:10
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:10
Daha Eski
F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! 01:09
F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! 01:09
Başakşehir 3 puanla tanıştı! Başakşehir 3 puanla tanıştı! 01:09
Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! 01:09
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:09
Ve Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! Ve Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! 01:09