Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 25 Ağustos Pazartesi saat 06.31'de Balıkesir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve hangi bölgelerde hissedildiği gibi detayları merakla araştırmaya başladı. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.31'de Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının 10.77 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremlerde, Balıkesir Sındırgı'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Saat 06.31'de hissedilen sarsıntının 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

BALIKESİR DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

Balıkesir'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremi; Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa gibi çevre iller de hissetti.