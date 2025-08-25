CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 25 Ağustos Pazartesi günü saat 06.31'de Balıkesir'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Birçok ilden hissedilen sarsıntı hakkında detaylar paylaşılırken, vatandaşlar, "Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 25 Ağustos Pazartesi saat 06.31'de Balıkesir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve hangi bölgelerde hissedildiği gibi detayları merakla araştırmaya başladı. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.31'de Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının 10.77 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremlerde, Balıkesir Sındırgı'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Saat 06.31'de hissedilen sarsıntının 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

BALIKESİR DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

Balıkesir'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremi; Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa gibi çevre iller de hissetti.

ASpor CANLI YAYIN

Reklam - Türk Telekom
Tielemans ile anlaşma tamam sıra Villa'da!
DİĞER
Fenerbahçe'de kaleye 2 aday birden! Dominik Livakovic ile vedalaşılacak...
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
G.Saray Singo için resmi teklifini iletti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Daha Eski
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30
Hatayspor kaçamadı Hatayspor kaçamadı 01:30
Josh Brownhill iddiası Josh Brownhill iddiası 01:28
Avni Aker’e anma mesajı Avni Aker’e anma mesajı 01:27
Pellegrini takibi Pellegrini takibi 01:25
Espanyol Mendy'yi istiyor Espanyol Mendy'yi istiyor 01:22