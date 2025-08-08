Resmi Gazete'de bugün! 8 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 8 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Ağustos Cuma tarihli 32980. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/310, 311, 312, 313, 314)

YÖNETMELİKLER

–– Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik

–– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2025/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/127, K: 2025/113 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/208, K: 2025/122 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/56, K: 2025/124 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/92, K: 2025/127 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2022/44255 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2022/62422 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri