Resmi Gazete'de bugün! 9 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 9 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 9 Ağustos Cumartesi tarihli 32981. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Nükleer Santrallerde Tesis İçi Doğru Akım Güç Kaynakları Yönetmeliği

–– Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri