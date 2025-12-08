Avrupa'da Gimenez yarışı! Galatasaray'a onay vermişti

Devre arasında hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Santiago Gimenez gelmişti. Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılara "evet" dediği iddialarının ardından Avrupa'dan sürpriz talipleri çıkması transferde işleri kızıştırdı. İşte detaylar...
Okan Buruk yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler, devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Santrfor transferi için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar, Meksikalı golcünün transferi için İtalya'dan gelecek haberi bekliyor.
Santiago Gimenez için nabız yoklayan Cimbom'un, oyuncuyla kesin anlaşmaya varıldığı takdirde Milan'ın kapısını satın alma opsiyonlu kiralık teklifi için çalması bekleniyor.
Milan'daki performansıyla eleştirilen 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın yanı sıra birçok talibi olduğu ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Allegri'nin planlarında yer almayan oyuncu için Leeds'in yanı sıra Eintracht Frankfurt, West Ham, Betis ve Sunderland gibi kulüplerin de devreye girdiği belirtildi.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...