Real Madrid için kader anı! Alternatifleri belirlendi

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, son haftalarda aldığı sonuçlar ile birlikte ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Son 5 maçta 9 puan kaybeden teknik direktör Xabi Alonso'nun öğrencileri, son olarak sahasında Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. Yönetimde bardağı taşıran son damla olan bu yenilginin ardından İspanyol çalıştırıcı ile ilgili karar çıktı.

AYRILIK M. CITY MAÇINA BAĞLI fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basından derlediği haberlere göre; Real Madrid'de Xabi Alonso ile yola devam edilip edilmeyeceği Manchester City'ye karşı alınan sonuca bağlı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Premier Lig devini ağırlayacak olan eflatun-beyazlılarda mağlubiyet alınması durumunda 44 yaşındaki çalıştırıcı ile vedalaşılacak.