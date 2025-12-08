Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli: Yüzde yüzümüzü vermeliyiz

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Monaco'da teknik direktör Sebastien Pocognoli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Devler Ligi'ndeki hedeflerinden bahseden Pocognoli, sarı-kırmızılılara karşı evlerinde oynayacakları maçın yoğun ve yüksek seviyede olmasını beklediğini söyledi.

"YÜZDE YÜZÜMÜZÜ VERMELİYİZ"

"Bazı şeyleri değiştirmek için çalışıyoruz. Sahada istikrarı sağlamak hiç kolay değil. Daha fazla güven ve istikrar gerekiyor bundan sonrası için. Burada yarışan diğer kulüpler de var. Hedeflerimize ulaşmak için geleceğe odaklanmalıyız. Galatasaray maçında da yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor."

"KAĞIT ÜSTÜNDE ÇOK İYİ KADROLARI VAR"

("Galatasaray'ı nasıl buluyorsunuz, birçok sakat oyuncusu var ve sizde de birçok sakat oyuncu var. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak)

"Oldukça yoğun ve yüksek seviyede bir maç. Hem bireysel hem kolektif bir maç olacak. Ancak bu bizim için pozitif bir şey. 90 dakikamız var. 90 dakikada göreceğiz hangi takım daha iyi tarafını gösterecek ve iki takımın da kağıt üzerinde çok iyi kadroları var. Sakatlıktan dönenler var, Balogun'u bugün test edeceğiz, bakalım oynayabilecek durum da mı... Diğer sakat oyuncular hakkındaki kararı bugün vereceğiz. Bu maçta da ilerlemeyi sürdürmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar az kart görerek sonraki maçları da riske atmamalıyız."

