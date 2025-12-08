CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK geriden gelip kazandı!

Manisa FK geriden gelip kazandı!

Manisa FK, Vanspor’u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve ligde umut tazeledi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 14:18 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 14:41
Manisa FK geriden gelip kazandı!

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futol Kulübü, evinde geriye düştüğü maçta Vanspor'u 2-1 yenerek rahat nefes aldı. İlk devreyi 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Fransız golcüsü Lois Diony'nin penaltı golleriyle kritik 3 puana uzandı. Bu sonuçla 16 puana yükselen Manisa temsilcisi ligde kalma yolunda umut tazeledi. Takımının başında 3 maçta 2'nci galibiyet sevincini yaşayan teknik direktör Mustafa Dalcı iyi bir oyunla kazandıklarını dile getirdi

Zorluk seviyesi üst düzeyde olan bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Dalcı, "Kazandığımız Adana Demir maçını bir tarafa koyarsak uzun süredir maç atmosferi ya da kazanılması gereken maçı kazanamayan bir takım vardı. Dolayısıyla geriden gelip özellikle ikinci yarı çok ciddi bir oyun gücüyle maçı farka da götürebilirdik. Bu şekilde kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ama bizim daha çok puanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu bir başlangıç oldu. Umarım bundan sonra her hafta üstüne koyarak gideceğiz" dedi. Manisa FK bu hafta Serikspor deplasmanına çıkacak.

