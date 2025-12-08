Manisa FK geriden gelip kazandı!

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futol Kulübü, evinde geriye düştüğü maçta Vanspor'u 2-1 yenerek rahat nefes aldı. İlk devreyi 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Fransız golcüsü Lois Diony'nin penaltı golleriyle kritik 3 puana uzandı. Bu sonuçla 16 puana yükselen Manisa temsilcisi ligde kalma yolunda umut tazeledi. Takımının başında 3 maçta 2'nci galibiyet sevincini yaşayan teknik direktör Mustafa Dalcı iyi bir oyunla kazandıklarını dile getirdi

Zorluk seviyesi üst düzeyde olan bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Dalcı, "Kazandığımız Adana Demir maçını bir tarafa koyarsak uzun süredir maç atmosferi ya da kazanılması gereken maçı kazanamayan bir takım vardı. Dolayısıyla geriden gelip özellikle ikinci yarı çok ciddi bir oyun gücüyle maçı farka da götürebilirdik. Bu şekilde kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ama bizim daha çok puanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu bir başlangıç oldu. Umarım bundan sonra her hafta üstüne koyarak gideceğiz" dedi. Manisa FK bu hafta Serikspor deplasmanına çıkacak.