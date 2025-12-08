CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İşte Merih Demiral'ın enleri! "Unutamadığım maç..."

İşte Merih Demiral'ın enleri! "Unutamadığım maç..."

Enleri ile ilgili sorulara yanıt veren Merih Demiral, A Milli Takım'daki arkadaşları ile ilgili gündem olan açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 14:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
İşte Merih Demiral'ın enleri! "Unutamadığım maç..."

A Milli Takım'da Merih Demiral, verdiği röportaj ile gündem oldu. Kendisine "enleri" sorulan yıldız oyuncu, milli takımdaki arkadaşları ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Öte yandan Merih, "en unutamadığın maç" sorusuna kesin bir cevabı olmadığını ifade ederken en sevdiğini maç olarak "Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktığımız maç" cevabını verdi.

İŞTE O İFADELER

