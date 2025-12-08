Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bedelli askerlik ücreti 2026 yılında ne kadar olacak sorusu şimdiden milyonlarca kişinin gündeminde. Bedelli ücreti, kanun gereği yılda iki kez memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 2025 yılı sonunda yapılacak katsayı güncellemesiyle birlikte 2026 bedelli askerlik ücretinin de değişmesi bekleniyor. Ekonomik göstergeler doğrultusunda yeni yıl için bedelli ücretinin artacağı öngörülüyor. İşte 2026 bedelli askerlik ücreti için son tahminler…

MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET NE KADAR?

2025 yılının ikinci yarısında uygulanan katsayı 1,4042 olarak belirlenmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı, memur maaş katsayısındaki güncellemeler sonrası netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik yerleri 2026 yılının ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.