CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Yüzme Milli yüzücülerden Avrupa’da 3 madalya!

Milli yüzücülerden Avrupa’da 3 madalya!

Türkiye, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. İşte detaylar...

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 15:11 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 15:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli yüzücülerden Avrupa’da 3 madalya!

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 7 erkek sporcu mücadele etti.

25 metre uzunluğundaki havuzda yapılan yarışlarda Emre Sakçı, hem 50 hem de 100 metre kurbağalamada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Berke Saka ise 200 metre karışıkta bronz madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, İtalya'nın 9 altın, 5 gümüş, 6 bronzla zirvede bitirdiği madalya sıralamasında 15'inci sırada yer aldı.

Türk Telekom-REKLAM
Pocognoli: Yüzde yüzümüzü vermeliyiz
DİĞER
Galatasaray’dan resmi açıklama! Yıldız futbolcu Monaco maçında yok
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
G.Saray'da 3 isim Monaco maçında yok!
Galatasaray'dan stoper harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Göztepe'ye teşekkür! Trabzonspor'dan Göztepe'ye teşekkür! 15:21
Milli yüzücüler Avrupa’da 3 madalya aldı! Milli yüzücüler Avrupa’da 3 madalya aldı! 15:11
Milli Hentbol Takımı hazırlıklarla güçleniyor! Milli Hentbol Takımı hazırlıklarla güçleniyor! 14:59
Pocognoli: Yüzde yüzümüzü vermeliyiz Pocognoli: Yüzde yüzümüzü vermeliyiz 14:50
Rafa Silva oynayacak mı? Rafa Silva oynayacak mı? 14:41
39 yaşındaki Hulk'tan nefis frikik! 39 yaşındaki Hulk'tan nefis frikik! 14:23
Daha Eski
Merih'den dikkat çeken röportaj Merih'den dikkat çeken röportaj 14:21
Manisa FK kendine geldi! Manisa FK kendine geldi! 14:17
Göztepe kayıplarda! Göztepe kayıplarda! 14:09
Yeni Malatyaspor maçlara çıkamıyor! Yeni Malatyaspor maçlara çıkamıyor! 13:55
Ernest Muçi zirveye katkı sağlıyor! Ernest Muçi zirveye katkı sağlıyor! 13:40
F.Bahçe bir kadro dışı kararı daha! F.Bahçe bir kadro dışı kararı daha! 13:16