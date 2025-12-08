Milli yüzücülerden Avrupa’da 3 madalya!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 7 erkek sporcu mücadele etti.

25 metre uzunluğundaki havuzda yapılan yarışlarda Emre Sakçı, hem 50 hem de 100 metre kurbağalamada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Berke Saka ise 200 metre karışıkta bronz madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, İtalya'nın 9 altın, 5 gümüş, 6 bronzla zirvede bitirdiği madalya sıralamasında 15'inci sırada yer aldı.