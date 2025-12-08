CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa Silva oynayacak mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçında Rafa 11'de mi?

Rafa Silva oynayacak mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçında Rafa 11'de mi?

Siyah-beyazlı taraftarların merak ettiği “Rafa Silva Beşiktaş-Gaziantep FK maçında oynayacak mı, ilk 11’de mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Son üç maçtır kadroda yer almayan Portekizli yıldız, bireysel çalışmalarının ardından takımla antrenmanlara dönüş yaptı. Bu gelişme Beşiktaş cephesinde umut yarattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 14:41
Rafa Silva oynayacak mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçında Rafa 11'de mi?

Beşiktaş'ın en önemli yıldızlarından biri olan Rafa Silva için "Beşiktaş-Gaziantep FK maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi?" sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Üç maçlık yokluğun ardından sahaya dönüş sinyalleri veren Portekizli futbolcu, son günlerde takımla antrenmanlara katılarak teknik heyetin yüzünü güldürdü. Silva'nın sakatlık sonrası tam olarak hazır olup olmadığı konusunda teknik heyet temkinli davranıyor. Bu nedenle Beşiktaş - Gaziantep FK maçında Rafa Silva ilk 11'de olacak mı? sorusunun yanıtı maç günü netleşecek. Peki, Rafa Silva Beşiktaş-Gaziantep FK maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi? İşte cevabı...

RAFA SILVA OYNAYACAK MI?

Son üç günde takımla çalışan Rafa Silvanın kadroda olup olmayacağı bugünkü antrenmanın ardından belli olacak. Üç haftadır kadroda bulunmayan Portekizli yıldızın, teknik direktör Sergen Yalçın uygun gördüğü takdirde geniş kadroda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş, bireysel antrenmanlara dönen ve kısa süre içinde maç kadrosuna dahil olması beklenen yıldız oyun kurucu Rafa Silva ile ilgili olumlu gelişme yaşadı. Takımın yaratıcı gücünü son haftalarda üstlenen Vaclav Cerny, hücumda önemli rol oynamayı sürdürürken; Cengiz Ünder de ürettiği pozisyonlarla siyah-beyazlıların en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almaması, Jonas Svensson'un ise durumunun belirsizliğini koruması teknik ekibi düşündüren konular arasında. Karagümrük maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz ile sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gabriel Paulistanın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı bilgileri! Devamını Oku BUNU DA OKU

BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP FK'YE KARŞI SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Siyah-beyazlı ekip, ligde Gaziantep FK ile oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemedi. Geçen sezonun ikinci yarısında 2-0 kaybeden Beşiktaş, geçen yılın ilk devre maçında 1-1 berabere kalmış, ikinci devrede ise sahasında 2-1 mağlup olmuştu.

