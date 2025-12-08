Manisalı sporculardan Alpagut Dünya Şampiyonası’nda 3 derece!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen Alpagut 5. Dünya Şampiyonası’nda Manisalı sporcular üç dünya derecesi elde ederek Türkiye’yi gururlandırdı. İşte detaylar...

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 4-7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen Alpagut 5. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcular, üç dünya derecesi ile kente döndü.

20 ülkeden yaklaşık 450 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Manisalı sporcu Sinan Bakıcı, Kaçhut Sisteminde (Silahlı Mücadele Sanatı) tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu. Bakıcı'nın madalyası Alpagut Dünya Federasyonu Başkanı Vasıf Namazov tarafından takdim edildi.

Gençler kategorisinde Caymaz Sisteminde (Tekme, diz ve yumruk kullanılan mücadele sanatı) -65 kg'da yarışan iki Manisalı sporcu da önemli başarılara imza attı. Taha Berk Çaparlı Dünya 2'ncisi olurken, Ömer Faruk Öksüz de Dünya 3'üncüsü olarak Türkiye'ye madalya kazandırdı.

Şampiyona sonunda ülke sıralamasında Türkiye birinci, Irak ikinci, Azerbaycan üçüncü sırada yer aldı.

