Haberler Galatasaray Galatasaray, Monaco maçı için Fransa'ya hareket etti!

Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile kritik maça çıkacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak sakat Lemina, Kaan Ayhan ve Singo’nun yer almadığı kadroyla Fransa’ya gitti. Kafilede Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler de yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 16:29
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta deplasmanda Monaco ile oynayacağı maç için Fransa'ya gitti.

Müsabakanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Fransa'nın Nice kentine hareket etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da bulunduğu kafilede sakatlıkları olan oyuncular Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo yer almadı.

Galatasaray'ın Monaco maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

SON DAKİKA
