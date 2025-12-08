CANLI SKOR ANA SAYFA
Monaco, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı!

Monaco, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı!

Monaco, Şampiyonlar Ligi’nde 9 Aralık’ta Galatasaray’ı ağırlayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını La Turbie tesislerinde tamamladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 16:53
Monaco, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue1) temsilcisi Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında 9 Aralık'ta sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takımın La Turbie'deki tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık, çabukluk ve top kontrolü çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Monaco ile Galatasaray, 9 Aralık'ta TSİ 23.00'te II. Louis Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

