Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıklarla boğuşan Cimbom'da eksik isimler dikkat çekti.
Cezaları bulunan Arda Ünyay, Metehan Baltacı ve Eren Elmalı; sakatlıkları bulunan Enes Emre Büyük, Wilfred Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Avrupa'ya yazdırılmayan Kazımcan Karataş ve Gökdeniz Gürpüz Fransa'ya götürülmedi.
İŞTE G.SARAY'IN KAMP KADROSU
✈️ Monaco maçı kamp kadromuz. #ASMvGS #UCL pic.twitter.com/Q39StKqqCo— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 8, 2025