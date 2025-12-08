CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya karşı oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 15:59
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıklarla boğuşan Cimbom'da eksik isimler dikkat çekti.

Cezaları bulunan Arda Ünyay, Metehan Baltacı ve Eren Elmalı; sakatlıkları bulunan Enes Emre Büyük, Wilfred Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Avrupa'ya yazdırılmayan Kazımcan Karataş ve Gökdeniz Gürpüz Fransa'ya götürülmedi.

İŞTE G.SARAY'IN KAMP KADROSU

