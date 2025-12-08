Trabzonspor'dan Göztepe'ye teşekkür!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 2-1 galip geldiği mücadelenin ardından sosyal medya kanalları üzerinden İzmir temsilcisine teşekkür mesajı paylaştı.

'Göztepe Kulübü'ne Misafirperverliklerinden Dolayı Teşekkür Ederiz'

'Deplasmanda Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada; Takımımız, Yönetim Kurulumuz ve taraftarlarımız Göztepe Kulübü tarafından son derece samimi ve misafirperver bir şekilde karşılanmıştır.

Başta Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Yönetim Kurulu olmak üzere, Büyük Göztepe taraftarına ve Ege'nin incisi İzmir'e, Takımımıza, Yönetim Kurulumuza ve taraftarlarımıza gösterilen içten misafirperverlik için teşekkür ederiz.'

İŞTE O PAYLAŞIM