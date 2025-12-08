CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Göztepe'ye teşekkür!

Trabzonspor'dan Göztepe'ye teşekkür!

Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçın ardından İzmir ekibine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. İşte bordo-mavili kulübün o paylaşımı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 15:21
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Göztepe'ye teşekkür!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 2-1 galip geldiği mücadelenin ardından sosyal medya kanalları üzerinden İzmir temsilcisine teşekkür mesajı paylaştı.

'Göztepe Kulübü'ne Misafirperverliklerinden Dolayı Teşekkür Ederiz'

'Deplasmanda Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada; Takımımız, Yönetim Kurulumuz ve taraftarlarımız Göztepe Kulübü tarafından son derece samimi ve misafirperver bir şekilde karşılanmıştır.

Başta Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Yönetim Kurulu olmak üzere, Büyük Göztepe taraftarına ve Ege'nin incisi İzmir'e, Takımımıza, Yönetim Kurulumuza ve taraftarlarımıza gösterilen içten misafirperverlik için teşekkür ederiz.'

İŞTE O PAYLAŞIM

Türk Telekom-REKLAM
Pocognoli: Yüzde yüzümüzü vermeliyiz
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
G.Saray'da 3 isim Monaco maçında yok!
Galatasaray'dan stoper harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pocognoli: Yüzde yüzümüzü vermeliyiz Pocognoli: Yüzde yüzümüzü vermeliyiz 14:50
Rafa Silva oynayacak mı? Rafa Silva oynayacak mı? 14:41
39 yaşındaki Hulk'tan nefis frikik! 39 yaşındaki Hulk'tan nefis frikik! 14:23
Merih'den dikkat çeken röportaj Merih'den dikkat çeken röportaj 14:21
Manisa FK kendine geldi! Manisa FK kendine geldi! 14:17
Göztepe kayıplarda! Göztepe kayıplarda! 14:09
Daha Eski
Yeni Malatyaspor maçlara çıkamıyor! Yeni Malatyaspor maçlara çıkamıyor! 13:55
Ernest Muçi zirveye katkı sağlıyor! Ernest Muçi zirveye katkı sağlıyor! 13:40
F.Bahçe bir kadro dışı kararı daha! F.Bahçe bir kadro dışı kararı daha! 13:16
Samandıra'da kritik zirve! Samandıra'da kritik zirve! 13:12
2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar? 13:01
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel 11'ler Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel 11'ler 12:33