Beşiktaş'ta flaş Tite iddiası! Takımın başına geçebilir

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sergen Yalçın'ın geleceğinin sorgulanmaya başladığı Beşiktaş'ta, Brezilya basını yeni bir teknik direktör iddiasını gündeme taşıdı: Brezilya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Tite, ara verdiği kariyerine tekrar dönmeye hazır.

Gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre 64 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş ile anlaşma ihtimali giderek güçleniyor.

FLAMENGO'DAN ÜÇ OYUNCU İSTİYOR

aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Tite, Beşiktaş'ın başına geçmesi durumunda çalıştırdığı son takım olan Flamengo'dan üç oyuncuyu takımda görmek istiyor. Brezilyalı teknik adam, Flamengo kadrosunda yer alan Everton Cebolinha, Danilo ve Alex Sandro'nun transfer edilmesini talep etti.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Tite'nin, söz konusu oyuncularla doğrudan iletişime geçerek onları Beşiktaş'a götürme ihtimalini yokladığı ifade edildi. Ayrıca, Flamengo'da bir oyuncuya yakın bir kaynağın, Tite'nin Beşiktaş'a gitmesi durumunda Everton Cebolinha, Alex Sandro ve Danilo ile birlikte çalışmak istediğini söylediğini doğruladığı ifade edildi.

BU OPERASYON KOLAY DEĞİL

Beşiktaş'ın bu transfer operasyonunu gerçekleştirmesinin kolay değil. Zira, Flamengo'da forma giyen Danilo ve Alex Sandro, takımın yüksek maaş alan isimlerinden ve değişilmez parçaları olarak konumlanıyor. Flamengo yönetiminin, makul bir teklif gelmesi durumunda Cebolinha'nın ayrılmasına sıcak bakabileceği de haberde yer alan bilgiler arasında.

İŞTE O HABER