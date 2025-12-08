39 yaşındaki Hulk'tan nefis frikik!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Brezilya Serie A'nın son haftasında takımlar, sezon hedefleri uğruna üst sıralara ulaşmak/küme düşme hattından uzaklaşmak üzere kıran kırana mücadele ettiler. Şampiyonluk play-offları öncesi son haftada en dikkat çekici gol ise Atletico Mineiro-Vasco da Gama maçında kaydedildi.

Ev sahibi takımın 5-0'lık skorla galip geldiği karşılaşmanın 32. dakikasında frikik kullanmak üzere topun başına geçen 39 yaşındaki yıldız futbolcu Hulk, uzak mesafeye rağmen topu ağlarla buluşturmayı başardı.

İŞTE O ANLAR