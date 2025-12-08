CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol 39 yaşındaki Hulk'tan nefis frikik!

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da forma giyen Hulk, Vasco da Gama'ya karşı kaydettiği frikik golü ile gündem oldu. İşte o müthiş gol...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 14:23 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 14:34
Brezilya Serie A'nın son haftasında takımlar, sezon hedefleri uğruna üst sıralara ulaşmak/küme düşme hattından uzaklaşmak üzere kıran kırana mücadele ettiler. Şampiyonluk play-offları öncesi son haftada en dikkat çekici gol ise Atletico Mineiro-Vasco da Gama maçında kaydedildi.

Ev sahibi takımın 5-0'lık skorla galip geldiği karşılaşmanın 32. dakikasında frikik kullanmak üzere topun başına geçen 39 yaşındaki yıldız futbolcu Hulk, uzak mesafeye rağmen topu ağlarla buluşturmayı başardı.

İŞTE O ANLAR

