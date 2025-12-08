Spalleti'den Kenan Yıldız açıklaması!

Serie A'nın 14. hafta mücadelesindeki dev maçta Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Napoli, Rasmus Höjlund'un golleriyle maçı 2-1 kazanıp haftayı ilk sırada tamamladı. Juventus'un maçtaki tek golünü ise Kenan Yıldız kaydetti.

Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başlarken 76'da yerini Lois Openda'ya bıraktı. Maçın ardından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız-Openda değişikliğine açıklık getirdi.

Spalletti, "Kenan Yıldız neden kenara geldi?" sorusunu yanıtlarken milli futbolcunun forvette başlamasıyla ilgili kararı için şunları söyledi, "Hücumda üstünlük sağlamak ve Napoli'nin savunma hattını kırabilmek için ekstra bir oyuncu istedim ancak bundan yararlanamadık. Kenan Yıldız'ı bu rolde denemek de istiyorduk fakat bu deneme işe yaramadı. Sakatlığı nedeniyle kenara gelmedi ama Openda'yı 15 dakika oynatabileceğimizi düşünüyorum; kendisi için 45-50 milyon euro ödediğimiz bir oyuncu. Kenan bu gece gol attı ancak daha fazlasını yapabilir ve yapmalı."