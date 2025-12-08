CANLI SKOR ANA SAYFA
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında amatörde forma giyen 197 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 17:17 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 17:26
Futbolda bahis soruşturması kapsamında TFF, 197 amatör futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 197 futbolcu aşağıda yer almaktadır.

