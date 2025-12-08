CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK galibiyetin ardından rejenerasyon çalışması yaptı!

Vanspor FK galibiyetinin ardından Manisa Futbol Kulübü günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamlarken, maçta oynayanlar salonda yenileme çalışması yaptı, diğer oyuncular ise dar alan oyunlarıyla hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 16:17
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 16. hafta mücadelesinde konuk ettiği Vanspor FK maçının ardından günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı.

Trendyol 1. Lig 16. hafta mücadelesinde evinde karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, maçın ardından günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Vanspor FK maçında görev alan oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular da ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

9 Aralık'ta izin yapacak olan siyah-beyazlılar, 10 Aralık Çarşamba günü toplanarak Trendyol 1. Lig 17. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Serikspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

