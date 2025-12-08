CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Akdeniz derbisi niteliği taşıyan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 19:48
Alanyaspor-Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig'de Akdeniz derbisi heyecanı yaşanırken futbolseverler maç öncesi istatistikleri ve iki takımın son durumunu yakından takip ediyor. Ev sahibi Alanyaspor, Antalyaspor'u son lig maçında 2-1 kaybetmiş olsa da tarihinde rakibinden üst üste iki iç saha mağlubiyeti almadı. Joao Pereira yönetiminde üst üste iki iç saha yenilgisi bulunmayan turuncu-yeşilliler, bu maçla kötü serisini sonlandırmak istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise rekabetteki son iki maçı kazanmış durumda fakat bu seriyi üç maça çıkarma başarısını henüz elde edemedi. Alanyaspor son beş Süper Lig maçını kazanamazken, Antalyaspor son sekiz karşılaşmanın altısında sahadan mağlup ayrıldı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Aliti, Flo, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Jo, Ogundu.

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Kenneth, Hüseyin, Ceesay, Safuri, Ballet, Storm, Boli.

Alanyaspor-Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başladı.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

👉 Ligde geride kalan 14 hafta sonrasında Corendon Alanyaspor bu maç öncesi 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Hesap.com Antalyaspor ise 14 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
