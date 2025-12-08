CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Geçen haftaya göre...

Sergen Yalçın: Geçen haftaya göre...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 19:28 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 19:37
Sergen Yalçın: Geçen haftaya göre...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle kazandığımız maçlar, oyuncuların motivasyonunu arttırdı. Oyuncularımız pozitif. Antrenmanlarımız iyi geçiyor. İyi bir takımla oynuyoruz ama iç saha maçı bizim için. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Ona göre hazırlandık. Geçen haftaya göre Rıdvan değişikliği var. Umarım iyi bir oyun olur. Umarım iyi bir oyun ve skorla bitirip, yolumuza devam ederiz."

"Tek düşüncemiz kazanmak. Çok puan cetveline falan bakmıyoruz. Kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi durumdayız. Umarım iyi bir oyun ve bizim için güzel bir sonuç olur."

