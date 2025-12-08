CANLI | Süper Lig 15. Hafta: Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Üç maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Son üç karşılaşmada kaybetmeyen ve form grafiğini yükselten Gaziantep FK ise deplasmandan puanla dönme peşinde.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, El Bilal Toure.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda bu akşam oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

VAR HAKEMİ

Halil Umut Meler, Beşiktaş-Gaziantep FK maçında VAR hakemi olarak görev yapacak.

RAFA SILVA KADRODA YOK!

Beşiktaş, bireysel antrenmanlara dönen yıldız oyun kurucu Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişme yaşadı. Son üç günde takımla çalışan Silva, kadroda yer almadı.

Takımın yaratıcı gücünü son haftalarda üstlenen Vaclav Cerny, hücumda önemli rol oynamayı sürdürürken; Cengiz Ünder de ürettiği pozisyonlarla siyah-beyazlıların en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almaması, Jonas Svensson'un ise durumunun belirsizliğini koruması teknik ekibi düşündüren konular arasında. Karagümrük maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz ile sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gabriel Paulista ise mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Gaziantep FK cephesinde ise sakatlık sorunları sürüyor. Ali Mevran Ablak ve Salem Mbakata uzun süredir devam eden diz problemleri nedeniyle forma giyemiyor. Eyüpspor karşısında sakatlanan ve kupa maçını kaçıran Melih Kabasakalın da oynaması beklenmiyor. Öte yandan Muhammet Taha Güneş ve Nazım Sangare, bahis ihlali nedeniyle cezalı durumda.

Gaziantep FK, geçen sezon mart ayında Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek deplasmandaki 8 maçlık yenilgi serisine son vermişti. Ancak kırmızı-siyahlılar bu sezon aynı performansı sergileyemiyor. İlk 9 maçta topladığı 17 puanla iyi bir başlangıç yapan ekip, son 5 lig maçında maç başına yalnızca bir puan ortalaması yakalayabildi. Eyüpspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet, form düşüklüğünü gözler önüne sererken; hafta içi Yeşil Yalova FK karşısında kazanılan 2-0'lık Türkiye Kupası galibiyeti moral depoladı. Teknik direktör Burak Yılmaz, takımın Avrupa kupaları hedefini sürdürdüğünü ancak bunun için üst sıralardaki rakiplere karşı galibiyet alınması gerektiğini vurguladı.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı. Antalyaspor'u deplasmanda 3-1, Karagümrük'ü 2-0 yenen Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe derbisinden 3-2 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHADAKİ SIKINTISI

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 lig maçında sadece 1 puan alabildi.

Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu üç maçın tamamında skor üstünlüğünü elde etmesine rağmen avantajını koruyamadı.

BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP FK'YE KARŞI SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Siyah-beyazlı ekip, ligde Gaziantep FK ile oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemedi.

Geçen sezonun ikinci yarısında 2-0 kaybeden Beşiktaş, geçen yılın ilk devre maçında 1-1 berabere kalmış, ikinci devrede ise sahasında 2-1 mağlup olmuştu.