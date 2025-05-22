Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2025? Sağlık Bakanlığı personel kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden açılan 3 bin 658 işçinin alımı için bekleyiş sürüyor. Başvuru süreci 9 Mayıs'ta tamamlanan personel alımı, kura çekilişi ile yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kuranın detayları belli oldu. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2025? Sağlık Bakanlığı personel kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025?

Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs tarihinde yapılacak. Kura sonucu seçilen adaylar, belgelerini tamamladıktan sonra Kurban Bayramı'nın ardından görevlerine başlayacaklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşe alınacak kalıcı işçiler, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuçlar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak. Kura sonuçlarının kura çekim günü açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı tarafından nihai aday listesi duyuruldu. Böylece, başvurusu onaylanan ve kura çekimine katılma hakkı kazanan isimler kesinleşmiş oldu. Nihai isim listesi için;

1️⃣İŞKUR e-şube adresine gidin.

2️⃣'İş Arayan' bölümünden giriş yapın.

3️⃣'İş Başvurularım' sekmesine tıklayın.

4️⃣Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

5️⃣"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz