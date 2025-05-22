CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2025? Sağlık Bakanlığı personel kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2025? Sağlık Bakanlığı personel kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde istihdam edeceği 3.658 işçi alımı için kura çekim tarihleri merak ediliyor. İŞKUR üzerinden 5 - 9 Mayıs tarihlerinde başvuruda bulunan adayların arasında kurada adı çıkacak kişiler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaya hak kazanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişine ilişkin detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 09:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2025? Sağlık Bakanlığı personel kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden açılan 3 bin 658 işçinin alımı için bekleyiş sürüyor. Başvuru süreci 9 Mayıs'ta tamamlanan personel alımı, kura çekilişi ile yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kuranın detayları belli oldu. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2025? Sağlık Bakanlığı personel kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025?

Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs tarihinde yapılacak. Kura sonucu seçilen adaylar, belgelerini tamamladıktan sonra Kurban Bayramı'nın ardından görevlerine başlayacaklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşe alınacak kalıcı işçiler, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuçlar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak. Kura sonuçlarının kura çekim günü açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı tarafından nihai aday listesi duyuruldu. Böylece, başvurusu onaylanan ve kura çekimine katılma hakkı kazanan isimler kesinleşmiş oldu. Nihai isim listesi için;

1️⃣İŞKUR e-şube adresine gidin.

2️⃣'İş Arayan' bölümünden giriş yapın.

3️⃣'İş Başvurularım' sekmesine tıklayın.

4️⃣Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

5️⃣"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz

Dursun Özbek: G.Saray taraftarı Yenikapı'ya sığmayacak!
Osimhen transferinde 6 rakip birden!
DİĞER
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2025 FİNALİ: Geri sayım sürüyor! Dev final hangi tarihte ve hangi şehirde oynanacak?
Kare kare kaos! İBB'den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı
G.Saray'dan dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek: G.Saray taraftarı Yenikapı'ya sığmayacak! Dursun Özbek: G.Saray taraftarı Yenikapı'ya sığmayacak! 10:37
Osimhen transferinde 6 rakip birden! Osimhen transferinde 6 rakip birden! 10:34
Indiana Pacers seride öne geçti! Indiana Pacers seride öne geçti! 10:06
Beşiktaş'tan Zeki Çelik kapışması! Beşiktaş'tan Zeki Çelik kapışması! 09:45
Altınordu-Batman Petrolspor maçı ne zaman? Altınordu-Batman Petrolspor maçı ne zaman? 09:38
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı 09:19
Daha Eski
Bugünkü maçlar 22 Mayıs Perşembe Bugünkü maçlar 22 Mayıs Perşembe 08:22
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:49
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:48
Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! 01:01
Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! 01:01
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! 01:01