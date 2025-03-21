AÖL sınav giriş belgesi 2025 | Açık Lise 2. dönem sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi PDF indir

AÖL sınav giriş belgesi 2025 | Lise eğitimini Açık Öğretim Fakültesi ile tamamlamak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği AÖL 2. dönem sınavları için araştırma yapıyor. Hafta sonu yapılacak sınavlarda, adayların sınav giriş belgesi ile kimlik kartı ya da pasaportlarını yanında bulundurmaları zorunlu tutulurken AÖL giriş belgesi ve detayları sizler için derledik.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre, AÖL 2. dönem sınavları 22 - 23 Mart 2025 tarihlerinde uygulanacak. Sınav takvimi şöyle:

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü (saat 10.00)

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat (14.00)

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü saat (10.00)

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

👉2025 AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ👈

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 21 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerini alabilecektir.

Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacaktır.