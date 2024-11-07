DGS ek yerleştirme sonuçları 2024 | DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM

DGS ek yerleştirme sonuçları 2024 | ÖSYM'nin, eğitimini lisans düzeyine yükseltmek isteyenler için düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'nda beklenen haber geldi. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan kişilerin başvurduğu DGS sınavında ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. İşte DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

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2024 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2024 DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 07 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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DGS'DE BARAJ VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı bulunmaz; sınavın kendine özgü bir puan hesaplama yöntemi vardır. Adaylar, istedikleri bölümlere yerleşebilmek için, önceki yılın üniversite ve bölüm taban puanlarına bakarak daha iyi bir değerlendirme yapabilirler.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.