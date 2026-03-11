TOKİ İstanbul kura başvuru sonuçları 2026 | Kabul edilenler sıralı isim listesi

İstanbul'da sosyal konut bekleyen milyonlarca aday için kura öncesi en heyecanlı bekleyiş sona erdi. 10 Mart 2026 Salı günü yayımlanan duyuruyla, İstanbul 500 bin sosyal konut projesinde şartları sağlayan ve kuraya girmeye hak kazanan adayların isimleri netleşti. Başvuru şartlarını taşımayan, hane geliri sınırını aşan veya eksik evrak nedeniyle talebi 'Geçersiz' sayılan binlerce kişi için itiraz ve ücret iadesi süreci başlarken, onay alan adaylar artık asıl kura çekimi için geri sayıma geçti. Peki, başvurunun kabul edilip edilmediği nasıl sorgulanır? Başvurusu reddedilenler ne yapmalı? İşte İstanbul TOKİ başvuru sonuçları sorgulama rehberi...

TOKİ İSTANBUL KURA BAŞVURU SONUCU SORGULA

TOKİ İSTANBUL KURA BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU

İstanbul projesine yapılan milyonlarca başvuru, hak sahipliği sürecinin daha düzenli yönetilebilmesi amacıyla belirli kategorilere ve başvuru numarası aralıklarına göre tasnif edildi. Bu kapsamda, başvuruya kabul edilenler, kendi kategorilerini belirleyip bu kategoriden başvuru numarası ile sorgulama yapabilmektedir.

ŞEHİT kategorisi kabul edilenler İSİM LİSTESİ için tıklayın ENGELLİ kategorisi kabul edilenler İSİM LİSTESİ için tıklayın EMEKLİ kategorisi kabul edilenler İSİM LİSTESİ için tıklayın GENÇ kategorisi kabul edilenler İSİM LİSTESİ için tıklayın ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ kategorisi kabul edilenler İSİM LİSTESİ için tıklayın

Başvuru yoğunluğu nedeniyle genel kategorideki adaylar, sistem tarafından atanan başvuru numaralarına göre dört ana gruba ayrılmıştır. Kendi başvuru numaranızın bulunduğu aralıktaki listeden adınızı kontrol edebilirsiniz:

000002 - 0324325 | Kabul edilenler isim listesi 0324327-1421401 | Kabul edilenler isim listesi 421406-2013507 | Kabul edilenler isim listesi 2013509-2689356 | Kabul edilenler isim listesi

Eğer isminiz yukarıdaki kabul edilenler aralıklarında yer almıyorsa, bu listeden reddedilme nedeninizi (gelir sınırı, ikamet şartı, üzerine tapu bulunması vb.) kontrol etmeniz büyük önem taşıyor.Önemli Not: Başvurusu reddedilen vatandaşlar, kuraya katılma hakkını kaybetmiş sayılmaktadır. Ancak hatalı bir değerlendirme olduğunu düşünenler için itiraz süreci ve 5.000 TL'lik başvuru ücretinin iadesiyle ilgili takvim TOKİ tarafından paylaşılacaktır.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ BAŞVURU NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru numaranız, kayıt işleminiz tamamlandığında sistem tarafından size atanan özel kimlik numarasıdır. Bu numaraya ulaşmak için şu üç yöntemi kullanabilirsiniz:

1. e-Devlet Kapısı: e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Arama çubuğuna "Konut İşyeri Başvurusu" (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) yazın. Açılan ekranda yaptığınız başvuruların listesini göreceksiniz. İstanbul projesinin yanındaki "Detay" butonuna tıklayın. Açılan sayfada "Başvuru Numarası" satırının karşısındaki rakamlar, aradığınız numaradır.

2. Banka Bilgilendirme SMS'leri: Başvuru bedelini (5.000 TL) yatırdıktan sonra Halkbank veya Ziraat Bankası size bir onay mesajı göndermiş olmalıdır. Telefonunuzun mesajlar bölümünde "TOKİ" veya "Halkbank/Ziraat" araması yapın. Gelen mesajda genellikle "........ nolu başvurunuz kabul edilmiştir" şeklinde bir ibare yer alIyorsa buradaki numara sizin başvuru numaranızdır.

3. Banka Dekontu ve Başvuru Formu: Eğer başvurunuzu banka şubesi üzerinden fiziksel olarak yaptıysanız size verilen dekontun veya başvuru formunun üzerinde "Başvuru No" veya "Talep No" alanını kontrol edin.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İÇİN KURA NE ZAMAN?

İstanbul için başvuru listeleri 10 Mart 2026 itibarıyla ilan edildi. TOKİ'nin çalışma takvimine göre, kabul edilenlerin listesinin yayınlanması kura çekiminin çok yakın olduğunu göstermektedir. İstanbul kura çekimlerinin 9-14 Mart 2026 haftasında başlaması veya en geç Mart ayının son haftasında tamamlanması beklenmekle birlikte konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çekilişler her zaman olduğu gibi noter huzurunda yapılacak ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekimi; Şehit Yakınları ve Gaziler, Engelliler, Emekliler, Gençler ve Diğer kategorisi şeklinde bir hiyerarşiyle gerçekleştirilecektir.

İSTANBUL TOKİ BAŞVURUSU NEDEN REDDEDİLİR?

İstanbul listelerinde ismini "Reddedilenler" kategorisinde gören vatandaşlar için TOKİ, temel kriterlerin ihlal edildiğini belirtmektedir. En yaygın ret nedenleri; gelir sınırının aşılması (İstanbul için hane halkı net gelirinin aylık 145.000 TL üzerinde olması), ikamet şartı (başvuru sahibinin İstanbul sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmiyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olmaması), gayrimenkul sahipliği (başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunması) mükerrer başvuru (aynı hane içerisinden -eşler arasında- birden fazla başvuru yapılmış olması) ve önceki faydalanma (başvuru sahibinin veya eşinin daha önce TOKİ'den konut satın almış olması) olarak gösterilmektedir.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Başvurusu geçersiz sayılan veya kabul edilip kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için yatırılan 5.000 TL'lik başvuru bedeli iade edilecektir. Ücret iadeleri, ilgili projenin kura çekiliş tarihinden tam 5 iş günü sonra başlar. İadeler, başvuru yapılan bankanın (Halkbank veya Ziraat Bankası) ATM'lerinden "Kartsız İşlemler" menüsü üzerinden veya mobil bankacılık aracılığıyla T.C. kimlik numarası doğrulanarak geri alınabilir. Başvurusu reddedilenler, kura çekimini beklemelerine gerek kalmadan, İstanbul kuralarının tamamlanmasını takip eden hafta içinde parasını geri alabilir.