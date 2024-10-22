BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2024? | Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2024? | Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. Dünya çapında gazeteci, takım koçları ve kaptanları tarafından kullanılan oylarla ödül sahibini bulurken 1956'dan bu yana verilen ödüle en çok sahip futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'dir. 2018'den itibaren en iyi kadın futbolcuya da Ballon d'Or Féminin ödülü verilirken ödül töreni hakkında ''Ballon d'Or ödülü ne zaman verilecek 2024? Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ballon d'Or Ödülü bu yıl 28 Ekim Pazartesi tarihinde verilecek. Aynı gün saat 22.45'te, Paris'te Theatre du Chatelet'te başlayacak ödül töreninde, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp, Yachine Trophy ve Kopa Trophy ödülleri sahiplerini bulacak.

2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Fede Valverde

Emi Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Jr.

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

Hakan Çalhanoğlu

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo