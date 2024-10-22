BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2024? | Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2024? | Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. Dünya çapında gazeteci, takım koçları ve kaptanları tarafından kullanılan oylarla ödül sahibini bulurken 1956'dan bu yana verilen ödüle en çok sahip futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'dir. 2018'den itibaren en iyi kadın futbolcuya da Ballon d'Or Féminin ödülü verilirken ödül töreni hakkında ''Ballon d'Or ödülü ne zaman verilecek 2024? Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...
BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ballon d'Or Ödülü bu yıl 28 Ekim Pazartesi tarihinde verilecek. Aynı gün saat 22.45'te, Paris'te Theatre du Chatelet'te başlayacak ödül töreninde, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp, Yachine Trophy ve Kopa Trophy ödülleri sahiplerini bulacak.
2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ
Jude Bellingham
Ruben Dias
Phil Foden
Fede Valverde
Emi Martinez
Erling Haaland
Nico Williams
Granit Xhaka
Artem Dovbik
Toni Kroos
Vinicius Jr.
Dani Olmo
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Mats Hummels
Rodri
Harry Kane
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo