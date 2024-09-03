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REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI KILINIŞI 2024 | Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İslam alemine göre esas alınan takvim olan Hicri takvimin 3. ayı Rebiülevvel ayıdır. Evvelki bahar anlamına gelen bu ay Mevlit Kandilini de içinde barındırmasından dolayı İslam dünyası açısından büyük önem teşkil eder. Peki, Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Rebiülevvel ayı ilk gece namazı kılınışı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 20:42
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REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI KILINIŞI 2024 | Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Hicri takvime göre her yılın üçüncü ayı idrak edilen Rebiülevvel ayı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu mübarek ayın ilk gecesi kılınan namaz müminler tarafından merak ediliyor. Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

REBİÜLEVVEL AYI İLK GECE NAMAZI KILINIŞI

Rebiülevvel namazı akşam namazından sonra iki rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur.

Selam verdikten İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e 100 defa şu şekilde salevat-ı şerife okunur:

"Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed'e ve (Efendimiz) Muhammed'in âline rahmetinle salat eyle, bereket ver selâmet ihsân eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duâmı kabul eyle)"

Rebiülevvel Ayının 3. günü için ise kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatında Fatiha'dan sonra bir kere Ayete'l-Kürsî okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur.

Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar. Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha'dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!"

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