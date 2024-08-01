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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 1 Ağustos - Artçı depremler ve büyüklükleri AFAD - Kandilli Rasathanesi

Malatya'da deprem oldu. Sabahın ilk saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıköy'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, Kandilli Rasathanesi yetkililerinde revize edildi ve şiddeti 4,3 olarak değiştirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla 1 Ağustos Perşembe 2024 son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 07:38
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 1 Ağustos - Artçı depremler ve büyüklükleri AFAD - Kandilli Rasathanesi

SON DAKİKA DEPREM 1 AĞUSTOS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 1 Ağustos Perşembe son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

1 AĞUSTOS MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.08.01 05:52:11 4.3 ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)

2024.08.01 03:14:11 3.3 KOSELER-OVACIK (TUNCELI)

2024.07.31 23:04:26 3.4 YUNANISTAN

2024.07.31 21:26:13 3.4 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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