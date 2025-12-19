CANLI SKOR ANA SAYFA
Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

İstanbul'un yakınlarında hafta sonu görülecek kar yağışının soğuğu megakenti vuracak. 10 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağışı beklenirken 2025'in bitimine 2 hafta kala, çevre illerde kar yağışı başlıyor. Bu hafta sonu Marmara Bölgesi'nin dağlık kesimlerinde etkili olması beklenen kar, soğuğunu birçok ilde hissettirecek. Megakentte ise Cumartesi günü görülecek parçalı bulutlar, pazar günü yağışa dönecek. Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İşte MGM'nin verileriyle 20-21 Aralık hava durumu...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 17:27
Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hafta sonu hava durumu haritası, İstanbul ve çevresinde oldukça hareketli bir döneme girildiğini gösteriyor. 20 Aralık Cumartesi günü haritasında, İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olsa da sıcaklıkların düştüğü ve dondurucu bir ayazın kapıda olduğu görülüyor. Şehrin çevresindeki yüksek kesimlerde kar etkisini hissettirirken, merkezdeki kuru soğuk İstanbullulara kışın sert yüzünü hatırlatacak.

Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

Asıl değişim ise 21 Aralık Pazar günü yaşanıyor. Pazar günü, parçalı bulutlu hava yerini tamamen yağışlı bir sisteme bırakıyor. İstanbul genelinde beklenen yağmur, dondurucu soğukla birleşerek kış şartlarını iyice ağırlaştıracak. Hafta sonu planı yapacak olanların, Cumartesi günkü ayaza ve Pazar günü şehri etkisi altına alacak yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

İSTANBUL SINIRI BEYAZ ÖRTÜ ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde kış şartlarının etkisini artıracağı kritik bir hafta sonuna giriliyor. 20 Aralık Cumartesi günü itibarıyla ülke genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olsa da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve dondurucu ayazın özellikle Marmara bölgesini çevrelemesi bekleniyor. İstanbul ve çevresindeki yüksek kesimlerde kar yağışının sınır hattına kadar dayandığı gözlemlenirken, şehir merkezinde kuru soğuğun etkili olacağı bir gün öngörülüyor.

Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

21 Aralık Pazar günü ise hava durumunda keskin bir değişim yaşanacak ve yağışlı sistem Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinden giriş yapacak. Pazar günü haritasında açıkça görülen sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına uyarısı, özellikle Ege kıyılarından başlayarak Marmara ve İç Anadolu'nun batısına kadar geniş bir alanı etkisi altına alacak. İstanbul genelinde Cumartesi günü hissedilen dondurucu ayaz, Pazar günü yerini kuvvetli yağışa bırakırken sıcaklıkların düşük seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

Ülke genelinde ise sıcaklıkların Pazar günü itibarıyla birkaç derece daha gerileyeceği, Doğu Anadolu'da dondurucu soğukların etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle Pazar günü beklenen yağışlı hava ve dondurucu sıcaklık birleşiminin ulaşımda aksamalara, ani sel baskınlarına ve buzlanma riskine yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı bir sistemin etkisi altında kalacak. Özellikle hafta sonundan itibaren başlayacak olan bu değişimle birlikte, megakentte dondurucu ayaz yerini sağanak yağışlara bırakacak. 20 Aralık Cumartesi günü İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve günün en yüksek sıcaklığı 14°C, en düşük sıcaklığı ise 7°C olarak hissedilecek. Ancak bu sakin hava, 21 Aralık Pazar günü yerini yağışlı bir sisteme devrediyor. Pazar günü beklenen hafif sağanak yağışla birlikte nem oranının %91 seviyelerine çıkması ve kapalı bir havanın şehre hakim olması bekleniyor.

Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

YENİ HAFTA DA YAĞIŞLI GEÇECEK

Yeni haftanın ilk günlerinde de yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. 22 Aralık Pazartesi günü sağanak yağışın şiddetini biraz daha artıracağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının 8°C ile 14°C bandında seyredeceği öngörülüyor. 23 Aralık Salı günü ise çok bulutlu bir gökyüzü beklenmekle birlikte, sıcaklıkların 1°C'lik bir düşüşle 13°C seviyelerine gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Tahmin periyodunun son günü olan 24 Aralık Çarşamba günü, İstanbul'da yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 7°C ile 14°C arasında kalacağı bu süreçte, nem oranının yüksek seyretmesi kış şartlarının şehirde iyice hissedilmesine neden olacak.

