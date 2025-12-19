Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

YENİ HAFTA DA YAĞIŞLI GEÇECEK

Yeni haftanın ilk günlerinde de yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. 22 Aralık Pazartesi günü sağanak yağışın şiddetini biraz daha artıracağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının 8°C ile 14°C bandında seyredeceği öngörülüyor. 23 Aralık Salı günü ise çok bulutlu bir gökyüzü beklenmekle birlikte, sıcaklıkların 1°C'lik bir düşüşle 13°C seviyelerine gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Tahmin periyodunun son günü olan 24 Aralık Çarşamba günü, İstanbul'da yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 7°C ile 14°C arasında kalacağı bu süreçte, nem oranının yüksek seyretmesi kış şartlarının şehirde iyice hissedilmesine neden olacak.