Kar soğuğu kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hafta sonu hava durumu haritası, İstanbul ve çevresinde oldukça hareketli bir döneme girildiğini gösteriyor. 20 Aralık Cumartesi günü haritasında, İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olsa da sıcaklıkların düştüğü ve dondurucu bir ayazın kapıda olduğu görülüyor. Şehrin çevresindeki yüksek kesimlerde kar etkisini hissettirirken, merkezdeki kuru soğuk İstanbullulara kışın sert yüzünü hatırlatacak.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Asıl değişim ise 21 Aralık Pazar günü yaşanıyor. Pazar günü, parçalı bulutlu hava yerini tamamen yağışlı bir sisteme bırakıyor. İstanbul genelinde beklenen yağmur, dondurucu soğukla birleşerek kış şartlarını iyice ağırlaştıracak. Hafta sonu planı yapacak olanların, Cumartesi günkü ayaza ve Pazar günü şehri etkisi altına alacak yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
İSTANBUL SINIRI BEYAZ ÖRTÜ ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde kış şartlarının etkisini artıracağı kritik bir hafta sonuna giriliyor. 20 Aralık Cumartesi günü itibarıyla ülke genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olsa da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve dondurucu ayazın özellikle Marmara bölgesini çevrelemesi bekleniyor. İstanbul ve çevresindeki yüksek kesimlerde kar yağışının sınır hattına kadar dayandığı gözlemlenirken, şehir merkezinde kuru soğuğun etkili olacağı bir gün öngörülüyor.