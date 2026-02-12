CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Fitre bedeli ne kadar 2026? | Diyanet 1 günlük, 30 günlük fitre bedeli kaç TL?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala, milyonlarca Müslüman'ın merakla beklediği 2026 yılı fitre bedeli Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmen ilan edildi. Kişi başı günlük gıda ihtiyacı esas alınarak belirlenen tutar, aynı zamanda oruç fidyesi ödeyecek vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Peki, bu yıl sadaka-i fıtr miktarı kaç TL olarak belirlendi? Ödemeler ne zamana kadar yapılmalı? İşte Diyanet'in 2026 yılı fitre kararı ve merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 14:55
İslam âlemi için rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'a doğru geri sayım sürerken, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamalardaydı. Din İşleri Yüksek Kurulu, beklenen toplantısını gerçekleştirerek 2026 yılı sadaka-i fıtr (fitre) ve buna bağlı olarak oruç fidyesi miktarını karara bağladı. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı bu kutsal ayda, imkânı olan her Müslümanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırması gereken bu bedel, güncel ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak yeniden hesaplandı. Her yıl merakla beklenen bu rakam, sadece fitre verecekleri değil, sağlık durumları elvermediği için oruç tutamayıp fidye ödeyecek olan vatandaşları da doğrudan etkiliyor. Diyanet'in belirlediği bu tutar, aynı zamanda nakdi olarak ödenebileceği gibi gıda yardımı olarak da verilebiliyor. Peki, bu yıl milyonlarca kişinin merak ettiği o kritik rakam ne kadar oldu? İşte detaylar...

Fitre bedeli ne kadar 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı fitre bedeli 240 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 180 TL olan bu rakam, güncel ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı baz alınarak güncellendi. Belirlenen bu tutar, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süreç için geçerli olacak asgari miktardır.

1 GÜNLÜK VE 30 GÜNLÜK FİTRE BEDELİ KAÇ TL?

Fitre, ailedeki her bir birey (çocuklar dahil) için ayrı ayrı hesaplanır. Belirlenen 240 TL asgari tutardır. Durumu iyi olan vatandaşlar, kendi yaşam standartlarına göre bu rakamın üzerinde ödeme yapabilirler. İşte 2026 yılı için kişi başı hesaplama tablosu:

SüreKişi SayısıÖdenecek Tutar
1 gün1 kişi240 TL
1 gün4 kişi960 TL
30 gün1 kişi7.200 TL (fidye)
30 gün4 kişi28.800 TL

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre ve zekatın verilebileceği kişiler Kur'an-ı Kerim'de (Tevbe Suresi, 60. Ayet) açıkça belirtilmiştir. Temel kural, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı, dinen yoksul sayılan Müslümanlara verilmesidir.

Kimlere Verilir: Yoksullar, düşkünler, borçlular, ihtiyaç sahibi öğrenciler, fakir olan kardeşler, amca, dayı, hala, teyze ve onların çocukları.

Kimlere Verilmez: Anne, baba, büyükanne ve büyükbabalar (usûl), çocuklar, torunlar (fürû) ve eşler birbirlerine fitre veremezler. Ayrıca dinen zengin sayılan kişilere de fitre verilmez.

Diyanet 1 günlük, 30 günlük fitre bedeli kaç TL?

FİDYE VE FİTRE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bu iki kavram sıklıkla karıştırılsa da uygulama amaçları birbirinden farklıdır:

Fitre (Sadaka-i Fıtır): Ramazan Bayramı'na ulaşan, nisap miktarı mala sahip olan her Müslümanın şükür amacıyla verdiği sadakadır. Bayram namazı vaktine kadar verilmesi vaciptir.

Fidye: İhtiyarlık veya kalıcı bir hastalık gibi mazeretler nedeniyle oruç tutamayan ve daha sonra kaza etme imkanı olmayan kişilerin, tutamadıkları her gün için ödedikleri bedeldir.

