CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kahramanmaraş'ta deprem | AFAD duyurdu: Kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ta deprem | AFAD duyurdu: Kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ta 19 Aralık Cuma günü meydana gelen deprem, bölge halkını endişelendirdi. AFAD'ın son dakika verilerine göre, depremin şiddetini 4,2 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise yaptığı revizeyle sarsıntının büyüklüğünü 4,0 olarak güncelledi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin şiddeti, merkez üssü ve hissedildiği iller hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 16:34 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 16:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kahramanmaraş'ta deprem | AFAD duyurdu: Kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem... AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı, 4,2 şiddetinde gerçekleşti. 10.82 km derinlikte kaydedilen deprem, çevre illerden de hissedildi. Korkutan sarsıntının ardından henüz olumsuz bir ihbar olmazken depreme ilişkin son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

KAHRAMANMARAŞ 4,2 İLE SALLANDI

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, 4,2 şiddetindeki sarsıntının merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi. Çevre illerden de hissedilen deprem, saat 16.19'da ve 10,82 km derinlikte kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta 4,2 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4,1 ölçmesinin ardından daha sonra revize ederek 4,0 büyüklüğünde duyurdu.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin merkez üssü olduğu 19 Aralık Cuma tarihli 4,2 şiddetindeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Göksun'a sınırı olan Adana ve Kayseri başta olmak üzere Sivas ve Osmaniye'nin bazı ilçelerinde de sarsıntının hissedildiği öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER listesi için tıklayın

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER listesi için tıklayın

ASpor CANLI YAYIN

Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Süper Lig devlerinden Fransa çıkarması! Genç yetenek için transfer yarışı başladı
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu: 4 madde tek hedef! 15 bölüm 60 sayfa
Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye!
Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli yıldız Dünya Kupası için G.Saray'a gelebilir! Milli yıldız Dünya Kupası için G.Saray'a gelebilir! 15:28
Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri! Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri! 14:56
Jelert için flaş bonservis açıklaması! Jelert için flaş bonservis açıklaması! 14:27
Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye! Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye! 12:41
İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! 12:05
G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? 11:44
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... 11:04
Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! 10:24
Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları 10:22
Bologna-Inter maçı detayları Bologna-Inter maçı detayları 10:00
F.Bahçe'de Jhon Duran'a flaş uyarı! F.Bahçe'de Jhon Duran'a flaş uyarı! 09:49
Borussia Dortmund-Mönchengladbach maçı detayları Borussia Dortmund-Mönchengladbach maçı detayları 09:19