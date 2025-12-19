Kahramanmaraş'ta deprem | AFAD duyurdu: Kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem... AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı, 4,2 şiddetinde gerçekleşti. 10.82 km derinlikte kaydedilen deprem, çevre illerden de hissedildi. Korkutan sarsıntının ardından henüz olumsuz bir ihbar olmazken depreme ilişkin son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

KAHRAMANMARAŞ 4,2 İLE SALLANDI

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, 4,2 şiddetindeki sarsıntının merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi. Çevre illerden de hissedilen deprem, saat 16.19'da ve 10,82 km derinlikte kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4,1 ölçmesinin ardından daha sonra revize ederek 4,0 büyüklüğünde duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin merkez üssü olduğu 19 Aralık Cuma tarihli 4,2 şiddetindeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Göksun'a sınırı olan Adana ve Kayseri başta olmak üzere Sivas ve Osmaniye'nin bazı ilçelerinde de sarsıntının hissedildiği öğrenildi.

