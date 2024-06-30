💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 30 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

30 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Haziran Pazar 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,62 (Alış) - 32,88 (Satış)

EURO: 34,98 (Alış) - 35,18 (Satış)

STERLİN: 41,24 (Alış) - 41,45 (Satış)

1 DOLAR = 32,88 TL

👉30 Haziran Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.449,68₺

Gram altın satış: 2.450,33₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.001,00₺

Çeyrek altın satış: 4.073,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.027,00₺

Yarım altın satış: 8.138,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.005,00₺

Tam altın satış: 16.226,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.455,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.704,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.326,00₺

Ata altın satış: 16.649,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Haziran Pazar günü saat 06:40 itibarıyla alınmıştır.