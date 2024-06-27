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İZMİR TİRE KÖFTE TARİFİ | Tire köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Ege Bölgesi'nin zengin mutfak kültürünün demirbaşı olan Tire köfte, özellikle yöreye özgü baharatlar ve pişirme teknikleriyle öne çıkar. Uzun, ince şekliyle sunum perilerinin dikkatini çeken bu lezzet, çeşitli baharatlarla harmanlanan dana etinin muhteşem tadını da tabaklara taşıyor. Peki Tire köfte nasıl yapılır? İşte Tire köfte tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:23
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İZMİR TİRE KÖFTE TARİFİ | Tire köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

İZMİR TİRE KÖFTE TARİFİ | Taş fırında pişirilerek zeytinyağı ile servis edilen Tire köftesi, yumuşak, sulu etiyle ve eşlikçileri közlenmiş domates ve biber, yoğurt ve lavaş ile tamamlanır. Şekil olarak Tekirdağ köftesine benzeyen bu lezzet dana etiyle yapılır ve sulu köfte çeşitleri arasında yer alır. Peki Tire köfte nasıl yapılır? İşte Tire köfte tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

TİRE KÖFTE NASIL YAPILIR?

Tire köfte Malzemeleri:

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 dilim bayat ekmek içi (ıslatılıp sıkılmış)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet yumurta (isteğe bağlı)
  • Zeytinyağı (pişirmek için)

Tire köfte Yapılışı:

  • Kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, bayat ekmek içi, tuz, karabiber ve kimyonu derin bir kapta iyice yoğurun.
  • Harcın kıvamını artırmak için isterseniz yumurta ekleyebilirsiniz.
  • Köfte harcını buzdolabında dinlendirin. Bu, lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar.
  • Dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp uzun ve ince şekiller verin.
  • Tüm köfteleri şekillendirdikten sonra bir kenarda bekletin.
  • Taş fırında pişirmek en geleneksel yöntemdir, fakat evde yapıyorsanız ızgara tavası veya normal tava da kullanabilirsiniz.
  • Tavayı ısıtın ve zeytinyağını ekleyin.
  • Köfteleri tavaya dizip orta ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.
  • Köfteleri sıcak olarak servis edin.
  • Yanına közlenmiş domates, biber, yoğurt ve lavaş ekleyebilirsiniz.

Tire köfte Püf Noktaları:

  • Dana kıymanın orta yağlı olması, köftenin daha lezzetli ve sulu olmasını sağlar.
  • Köfte harcını buzdolabında dinlendirmek, lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar ve köftelerin daha iyi şekil almasına yardımcı olur.
  • Köfteleri orta ateşte pişirmek, dışının kıtır, içinin ise yumuşak kalmasını sağlar.
  • Pişirme sırasında zeytinyağı kullanmak, köftenin Ege mutfağına özgü tadını artırır ve daha sağlıklı bir seçenek sunar.

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