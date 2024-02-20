BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Allah'ın rahmetinin ve bağışlanmanın bol olduğu, kul hakkıyla ilgili hesapların görüldüğü ve affedilme dileklerinin kabul edildiği Berat Gecesi, her yıl Şaban ayının 14. gecesinde vuku bulur. Bu mübarek akşamı çeşitli ibadetler, tövbeler ve dularla geçirmeyi planlayan Müslümanlar, 'Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇI?

Berat Kandili 2024 yılında, 24 Şubat Cumartesi günü eda edilecek.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat (Berâet), Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Berat Kandili ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

(Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler.) [Nesai, Beyheki, A, Münziri]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.) [İbni Asakir]

(Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder.) [İbni Mace]

(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: "Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim." Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

(Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.) [Beyheki]