MTV ÖDEME EKRANI | 2024 MTV ilk taksit ödemesi nasıl yapılır? Online ödeme e-Devlet

MTV ÖDEME EKRANI | Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2024 yılının ilk taksit ödemeleri için 31 Ocak Çarşamba günü son gün. Ödemesini Şubat ayına kadar tamamlamayan motorlu araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak. Ocak ve Temmuz aylarında, iki taksit halinde ödenen MTV için arama motolarında sorgulanan 2024 MTV ilk taksit ödemesi nasıl yapılır? sorusunun cevabını ve merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Mükellefler MTV taksit ödemelerini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

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Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

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İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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MTV ÜCRETLERİ 2024

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 3359 TL

4-6 yaş - 2343 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 3692 TL

4-6 yaş - 2576 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 4032 TL

4-6 yaş - 2809 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5851 TL

4-6 yaş - 4387 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6439 TL

4-6 yaş - 4828 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 7026 TL

4-6 yaş - 5265 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 11.374 TL

4-6 yaş - 8894 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 12413 TL

4-6 yaş - 9697 TL

1801-2000 cc Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 17920 TL

4-6 yaş - 13800 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 19553 TL

4-6 yaş - 15061 TL

2001 - 2500 cc Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 26.885 TL

4-6 yaş - 19.517 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 29.332 TL

4-6 yaş - 21.290 TL

2501 - 3000 cc Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 37.485 TL

4-6 yaş - 32.615 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 40.898 TL

4-6 yaş - 35.575 TL

4001 cc ve yukarısı Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 146.932 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 160.285 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 1308 TL

12-15 yaş - 987 TL

16 yaş ve üstü - 347 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 1437 TL

12-15 yaş- 1088 TL

16 yaş ve üstü - 383 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 1573 TL

12-15 yaş- 1188 TL

16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 2544 TL

12-15 yaş - 1798 TL

16 yaş ve üstü - 690 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 2801 TL

12-15 yaş- 1972 TL

16 yaş ve üstü - 754 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 3050 TL

12-15 yaş- 2153 TL

16 yaş ve üstü - 823 TL

MOTOSİKLET 2024 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL

MİNİBÜS 2024 MTV ORANLARI

1-6 YAŞ ARASI - 2535 TL'den 4016 TL'ye çıktı

7-15 YAŞ ARASI - 1674 TL'den 2652 TL'ye çıktı

16 YAŞ ÜSTÜ - 817 TL'den 1294 TL'ye çıktı