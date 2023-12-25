ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (25 Aralık 2023)

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ 25 ARALIK | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 25 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Arnavutköy 25 Aralık Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...
ARNAVUTKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ETKİLENEN MAHALLELER: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH, TAŞOLUK MAH.
AÇIKLAMA: DOĞALGAZ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 25/12/2023 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 25/12/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: DOĞALGAZ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 25/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 25/12/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.