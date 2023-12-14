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VAKIFBANK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları

Vakıfbank Anküsem sınavları için geri sayım sona erdi. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur ve Memur (Müşteri İletişim Merkezi) alımı için 2 Aralık tarihinde gerçekleştirilen sınav sonuçlarını merak eden adaylar arama motorlarında 'Vakıfbank sınav sonuç sorgulama ekranı 2023, Vakıfbank sınav sonuçları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 12:21 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 12:40
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VAKIFBANK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları

Vakıfbank Anküsem sınavına katılan adaylar için sınav sonuçları açıklandı. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur ve Memur (Müşteri İletişim Merkezi) Giriş Sınavı sonuçlarının erişime açılmasının ardından arama motorlarında 'Vakıfbank sınav sonuç sorgulama ekranı 2023, Vakıfbank sınav sonuçları' aramaları yükseldi. İşte detaylar...

2023 VAKIFBANK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Vakıfbank tarafından yapılan duyuruda, sınav sonuçlarının adayların erişimine açıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur ve Memur (Müşteri İletişim Merkezi) Giriş Sınavı sonuçları açıklandı."

VAKIFBANK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur (Şube)-Memur (Müşteri İletişim Merkezi) alımı sınav sonuçları erişime açıldı. Yazılı sınav sonucu, semsinav.ankara.edu.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlar, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden3 (üç) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi'ne yapılacak.

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