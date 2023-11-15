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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN? | 1000 Yatırımlar talep toplama tarihleri, fiyatı

Ulaşım, yazılım ve enerji alanlarında hizmet veren 1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arz oluyor. Yatırımcıların ilgiyle takip ettikleri halka arz takviminde yerini alan 1000 Yatırımlar Holding, bünyesindeki 5 şirketle faaliyetlerini sürdürmektedir. Peki 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar talep toplama tarihleri, fiyatı nedir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:50
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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN? | 1000 Yatırımlar talep toplama tarihleri, fiyatı

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ | Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı bültenle birlikte 1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı için araştırmalar hız kazandı. Kadir Can Abdik, Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata ile Enver Çevik'in kurduğu EC Yatırımlar Holding A.Ş. ortaklığıyla faaliyete geçen 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arzı için arama motorlarında '1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar talep toplama tarihleri, fiyatı nedir?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

1000 Yatırımlar Holding AŞ, 14 - 15 Kasım 2023 tarihlerinde halka arz edilecek.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arz fiyatı 125,00 TL olarak belirlendi.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arzı tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER

BinBin, Meta Mobilite, Algoritma Yazılım, Altay Enerji, Go Sharing.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ BORSA KODU: BINHO

PAZAR: Yıldız Pazar

ARACI KURUM: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ

Halka Arz Büyüklüğü: ～1,1 Milyar TL.

Pay: 9,500,000 Lot

Sermaye Artırımı: 7.000.000 Lot

Ortak Satışı: 552.500 Lot (Üsame Erdoğan)

Ortak Satışı: 552.500 Lot (Mustafa Saim Birpinar)

Ortak Satışı: 552.500 Lot (Kadir Can Abdik)

Ortak Satışı: 375.000 Lot (EC Yatırımlar Holding A.Ş.)

Ortak Satışı: 233.750 Lot (Hüseyin Ardan Küçük)

Ortak Satışı: 233.750 Lot (Haris Pojata)

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