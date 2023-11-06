Haberler Haberler YKS 2024 NE ZAMAN? | 📅 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 2024 NE ZAMAN? | 📅 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından her yıl, üniversite eğitimi almak isteyen adaylara uygulanıyor. TYT ve AYT olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'nin önümüzdeki sene ne zaman yapılacağı ise sıklıkla araştırıyor. Peki YKS 2024 ne zaman? 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 16:51 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 17:21
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YKS 2024 NE ZAMAN? | 📅 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 2024 NE ZAMAN? | Temek Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşan ve üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS için araştırmalar hız kazandı. 2023 yılında 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

2024 YKS - TYT - AYT ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak" açıklamasını yaptı.

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