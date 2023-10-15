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15 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI OLAN YOLLAR - Hangi güzergahlar kapalı?

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabında İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapalı olduğu belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 08:02
15 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI OLAN YOLLAR - Hangi güzergahlar kapalı?

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da olacak. Saat 11:20'de start alacak 130,5 kmlik parkur sebebiyle İstanbul'da bisikletçilerin geçiş yapacağı bazı yollar kapalı olacak.

TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR

  • İstanbul - Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:
  • Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası
  • Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası
  • Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası
  • Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası
  • Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00
  • Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön
  • Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)
  • Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi
  • Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibarıyla sonlandırılacak.
  • Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)
  • Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler 10.00 - 15.00 arası
  • Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak

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