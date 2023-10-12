Haberler Haberler BİM'DE KIŞ ALIŞVERİŞİ | Ev terliğinden pijama takımına... Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler (13 Ekim 2023)

BİM'DE KIŞ ALIŞVERİŞİ | Ev terliğinden pijama takımına... Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler (13 Ekim 2023)

BİM'de bu Cuma kış alışverişi yapmak isteyenler için aktüel ürünler raflarda yerini alıyor. Pofuduk ev terliği, pijama takımı, berenin yanı sıra çocuklar için oyuncaklar, spor malzemeleri ve çeyizlik mutfak ürünleriyle BİM, efsane indirimlerin yer aldığı 13 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 13 Ekim 2023 bu Cuma Bim'de aktüel ürünler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:40
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM 2023 | Sizi neler bekliyor?
Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? 09:18
F.Bahçe yeni Arda'sını buldu! F.Bahçe yeni Arda'sını buldu! 09:09
Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? 09:06
Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? 09:01
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... 00:42
Tokat deplasmanda turladı! Tokat deplasmanda turladı! 00:42
Daha Eski
Diyarbekirspor farklı turladı! Diyarbekirspor farklı turladı! 00:42
F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı 00:42
Ferdi için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda Ferdi için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda 00:42
Szymanski'nin menajerinden flaş itiraf! Szymanski'nin menajerinden flaş itiraf! 00:42
Burhaniye'den müthiş geri dönüş! Burhaniye'den müthiş geri dönüş! 00:42
Afyonspor turu uzatmalarda kaptı Afyonspor turu uzatmalarda kaptı 00:42