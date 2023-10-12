HaberlerHaberlerBİM'DE KIŞ ALIŞVERİŞİ | Ev terliğinden pijama takımına... Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler (13 Ekim 2023)
BİM'DE KIŞ ALIŞVERİŞİ | Ev terliğinden pijama takımına... Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler (13 Ekim 2023)
BİM'de bu Cuma kış alışverişi yapmak isteyenler için aktüel ürünler raflarda yerini alıyor. Pofuduk ev terliği, pijama takımı, berenin yanı sıra çocuklar için oyuncaklar, spor malzemeleri ve çeyizlik mutfak ürünleriyle BİM, efsane indirimlerin yer aldığı 13 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 13 Ekim 2023 bu Cuma Bim'de aktüel ürünler...